Челсі цікавиться футболістом Шахтаря

Бернард

Челсі проявляє інтерес до бразильського півзахисника Шахтаря Бернарда.

За відомостями Tribalfootball, лондонський клуб має намір підписати футболіста влітку, коли у нього закінчиться контракт з "гірниками".

Також чином хавбек дістанеться Челсі безкоштовно, пише Soccernews.ru.

Раніше повідомлялося, що Бернард може продовжити кар'єру в Іспанії.

Як відомо, .