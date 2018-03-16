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729 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]16.03.2018 12:45
Челсі цікавиться футболістом Шахтаря
|Бернард
Челсі проявляє інтерес до бразильського півзахисника Шахтаря Бернарда.
За відомостями Tribalfootball, лондонський клуб має намір підписати футболіста влітку, коли у нього закінчиться контракт з "гірниками".
Також чином хавбек дістанеться Челсі безкоштовно, пише Soccernews.ru.
Раніше повідомлялося, що Бернард може продовжити кар'єру в Іспанії.
Як відомо, Бернард відмовився продовжувати контракт з Шахтарем.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
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Шеф-редактор: Дмитро Копій