Агент Хачеріді про конфлікт з Динамо: Ситуація дуже непроста

Євген Хачеріді

У матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги Європи Динамо - Лаціо Євген Хачереді відмовився виходити на заміну.

Гравець пояснив це тим, що не зможе зіграти на позиції лівого центрального захисника.

Цю ситуацію взявся прокоментувати агент гравця Іван Пироженко.

"Не особливо хочеться коментувати цей епізод, бо це питання краще адресувати Олександру Хацкевичу. Нічого не можу сказати на рахунок конфлікту між Хачеріді і Динамо, адже Євгена вже не першу гру не ставлять в основний склад", - сказав він.

"Це їх внутрішня кухня і я не хочу туди лізти. Ситуація дуже непроста. Як я бачу розв'язання цього конфлікту? Сподіваюся, що обидві сторони зможуть домовитися", - цитує агента FootBoom.

Раніше була інформація, що агент .