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16.03.2018  13:49

В УЄФА вирішили не розглядати інцидент з прапором "ДНР" на грі у Римі

 

Дисциплінарний комітет УЄФА вирішив усе ж не відкривати справу за фактом розмахування політичною символікою незаконного угрупування "ДНР" у секторі вболівальників Роми.

Нагадаємо, після повторного звернення "Футбол 24" щодо наявності прапора "ДНР" на трибуні Роми у прес-службі УЄФА відповіли, що перенаправили запит у Дисциплінарний комітет УЄФА.

Як повідомлялось раніше, УЄФА відкрив справу щодо цієї гри. Однак розгляд стосуватиметься лише сутички Факундо Феррейри з болбоєм та факту запалювання піротехніки на Стадіо Олімпіко, пише football24.ua.





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