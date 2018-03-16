В УЄФА вирішили не розглядати інцидент з прапором "ДНР" на грі у Римі

Дисциплінарний комітет УЄФА вирішив усе ж не відкривати справу за фактом розмахування політичною символікою незаконного угрупування "ДНР" у секторі вболівальників Роми.

Нагадаємо, після повторного звернення "Футбол 24" щодо наявності прапора "ДНР" на трибуні Роми у прес-службі УЄФА відповіли, що перенаправили запит у Дисциплінарний комітет УЄФА.

Як повідомлялось раніше, УЄФА відкрив справу щодо цієї гри. Однак розгляд стосуватиметься лише сутички Факундо Феррейри з болбоєм та факту запалювання піротехніки на Стадіо Олімпіко, пише football24.ua.