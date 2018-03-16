Президент Вереса жаліється на інформаційні атаки, спрямовані на його клуб

Олексій Хахльов

Президент рівненського Вереса Олексій Хахльов вважає, що його клуб атакують в інформаційному просторі.

Про це повідомляє офіційний сайт рівнян.

"З усією серйозністю і відповідальністю хочу сказати: Верес - це рівненський клуб. Усе інше - це цілеспрямовані інформаційні атаки на наш клуб, метою яких є зупинити наш розвиток, знищити наш успіх. Але ми переможемо, тому що тільки разом ми сила", - сказав Хахльов.

Також ситуацію прокоментував почесний президент Вереса Богдан Копитко.

"Мені особисто дивно читати про нібито перейменування рівненського клубу. Верес - це унікальна історія успіху, з цілою армією відданих уболівальників по всій Україні. Щоб ця історія так само успішно тривала, потрібно ще сильніше й відданіше підтримувати команду і докласти всіх можливих зусиль для якнайшвидшої реконструкції стадіону Авангард в Рівному", - сказав Копитко.

Як повідомлялося раніше, Верес переїде до Львова, а в Рівному створять нову команду.