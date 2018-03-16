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434 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]16.03.2018 16:39
Український півзахисник викликаний у збірну Польщі
|Тарас Романчук
Півзахисник польської Ягеллонії Тарас Романчук потрапив до заявки збірної Польщі на товариські матчі.
Про це повідомляє офіційний сайт Федерації футболу Польщі.
23 березня поляки зіграють з Нігерією, а 27 березня - з Південною Кореєю.
Нагадаємо, що 26-річний уроженець Ковеля Романчук на початку року отримав польське громадянство.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
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Шеф-редактор: Дмитро Копій