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16.03.2018  17:35

Уболівальники Динамо встановили рекорд у матчі з Лаціо

 

На матчі Динамо в 1/8 фіналу Ліги Європи проти Лаціо зібралася найбільша кількість глядачів за останні два роки.

Про це повідомляє офіційний сайт клубу.

Підтримати киян прийшли на трибуни НСК Олімпійський 52 639 уболівальників. Подібна відвідуваність головної арени країни стала найбільшою за останні два роки - 24 лютого 2016 року матч 1/8 фіналу Ліги чемпіонів з англійським Манчестер Сіті зібрав трохи більшу глядацьку аудиторію - 53 691 глядача.

Останній раз на трибунах Олімпійського збиралося більше 50 000 глядачів трохи менше року тому - 21 квітня 2017 року в поєдинку 26-го туру вітчизняної Прем'єр-ліги з донецьким Шахтарем.

Нагадаємо, що Динамо програло Лаціо та вилетіло з Ліги Європи.





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