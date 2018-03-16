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16.03.2018  18:18

Тренер Ліверпуля про зустріч з Ман Сіті в 1/4 ЛЧ: Це жеребкування мрії для Манчестер Юнайтед

Юрген Клопп

Головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп вважає, що зустріч його команди з Манчестер Сіті в 1/4 фіналу стане подарунком для Манчестер Юнайтед.

Про це він заявив на передматчевій прес-конференції з Вотфордом в АПЛ.

"Нічого особливого не чекаю. Круто, коли граєш з командою з тієї ж країни. Це жеребкування мрії для вболівальників Манчестер Юнайтед. Я бачив обличчя Бегірістайна (спортивний директор Ман Сіті, - ред.) після жеребкування, і не сказати, що він виглядав так, ніби завтра Різдво", - зауважив тренер.

"Але я вже незадоволений, тому що дізнався секунду тому, що наш матч з Евертоном 7 квітня перенесли на 12.30! Тепер ми граємо в середу ввечері, а потім в суботу опівдні! Якщо мені не можна через це злитися, то буду політкоректним і краще промовчу", - цитує Коппа Трибуна.

Нагадаємо, що визначилися всі пари 1/4 фіналу Ліги чемпіонів.





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