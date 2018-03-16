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393 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]16.03.2018 18:54
За останні чотири роки Динамо заробило на трансферах 70 мільйонів євро
|Ігор Суркіс, президент Динамо
Київське Динамо перебуває в солідному плюсі на трансферному поприщі.
Це помітили автори шоу ТаТоТаке.
За останні чотири роки кияни витратили на нових гравців 30 мільйонів, а продали на 100.
|Інфографіка - ТаТоТаке
Нагадаємо, що Динамо вилетіло з Ліги Європи.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
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Шеф-редактор: Дмитро Копій