За останні чотири роки Динамо заробило на трансферах 70 мільйонів євро

Ігор Суркіс, президент Динамо

Київське Динамо перебуває в солідному плюсі на трансферному поприщі.

Це помітили автори шоу ТаТоТаке.

За останні чотири роки кияни витратили на нових гравців 30 мільйонів, а продали на 100.

Інфографіка - ТаТоТаке

Нагадаємо, що Динамо вилетіло з Ліги Європи.