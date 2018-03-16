Вацко: Щонеділі від Леоненка у мене голова, як двохсотий Land Cruiser. ВІДЕО

Віктор Леоненко

Експерт програми Великий футбол і екс-гравець Динамо Віктор Леоненко став черговим гостем програми Вацко Light.

"Свого часу я міг когось відматерити і все одно нормально спілкуватися. Усі прекрасно знають, що я просто так нікого не сварю. А у нас як - Ребров раз і образився, а я на нього не ображений за те, що він ігнорує канал Футбол", - сказав Леоненко.

Нагадаємо, що Леоненко видав чергові перли про київське Динамо і його новачка.