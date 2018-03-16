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16.03.2018  20:55

Конфлікт Хачеріді з Динамо: футболіст уже сім місяців не отримує зарплату, - ЗМІ

Євген Хачеріді

Захисник київського Динамо Євген Хачеріді сьомий місяць не отримує зарплату.

Про це повідомляє видання footboom.

За інформацією джерела, причиною цьому стала відмова гравця продовжити контракт із клубом.

Нагадаємо, що Хачеріді відмовився виходити на поле в матчі проти Лаціо.





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