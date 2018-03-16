СПОРТИВНІ БАТЛИ
Тренер для Динамо: українець чи іноземець? | Кращий тренер: Гвардіола чи Моурінью? | Хто пройде далі: Шахтар чи Рома?
1289 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]16.03.2018 20:55
Конфлікт Хачеріді з Динамо: футболіст уже сім місяців не отримує зарплату, - ЗМІ
|Євген Хачеріді
Захисник київського Динамо Євген Хачеріді сьомий місяць не отримує зарплату.
Про це повідомляє видання footboom.
За інформацією джерела, причиною цьому стала відмова гравця продовжити контракт із клубом.
Нагадаємо, що Хачеріді відмовився виходити на поле в матчі проти Лаціо.
Читай також
Останні публікації
08.03.2018 - Андрій Твердохліб
Інше
Інше
Неповторні українки, якими має пишатися вся країна. ФОТО. ВІДЕО
25.02.2018
Олімпіада
Олімпіада
Результати виступів українців у Пхенчхані
22.02.2018
Футбол
Футбол
Динамо - АЕК. Хроніка та онлайн матчу 1/16 фіналу Ліги Європи
0
©2000-2018, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій