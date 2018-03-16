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227 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]16.03.2018 21:14
Леоненко: Усі мої медалі мені нафіг не потрібні, тому я їх роздав. ВІДЕО
|Віктор Леоненко
Колишній гравець київського Динамо Віктор Леоненко роздав усі свої медалі.
Про це він повідомив в інтерв'ю Віктору Вацку.
"Я як відчував, що недарма роздав усі свої медалі. У мене немає жодної. Вони мені просто нафіг не потрібні. Я б і м'ячі кришталеві роздав, але дружина може заборонити", - зізнався Леоненко.
Нагадаємо, що у Вацка щонеділі від Леоненка голова стає, як двохсотий Land Cruiser.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
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