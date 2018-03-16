Леоненко: Усі мої медалі мені нафіг не потрібні, тому я їх роздав. ВІДЕО

Віктор Леоненко

Колишній гравець київського Динамо Віктор Леоненко роздав усі свої медалі.

Про це він повідомив в інтерв'ю Віктору Вацку.

"Я як відчував, що недарма роздав усі свої медалі. У мене немає жодної. Вони мені просто нафіг не потрібні. Я б і м'ячі кришталеві роздав, але дружина може заборонити", - зізнався Леоненко.

Нагадаємо, що у Вацка щонеділі від Леоненка голова стає, як двохсотий Land Cruiser.