Андрій Гусін-молодший став гравцем Буковини

Андрій Гусін

Син екс-гравця Динамо Андрія Гусіна продовжить кар'єру в чернівецькій Буковині.

Про це повідомляє офіційний сайт клубу.

Андрій Гусін-молодший до цього навчався у школі Динамо й Дніпра.

Наразі Буковина посідає 7 місце в турнірній таблиці групи А Другої ліги України.

Нагадаємо, що Буковина обіграла Полісся в перенесеному матчі Другої ліги.