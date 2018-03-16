СПОРТИВНІ БАТЛИ
Тренер для Динамо: українець чи іноземець? | Кращий тренер: Гвардіола чи Моурінью? | Хто пройде далі: Шахтар чи Рома?
184 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]16.03.2018 21:31
Андрій Гусін-молодший став гравцем Буковини
|Андрій Гусін
Син екс-гравця Динамо Андрія Гусіна продовжить кар'єру в чернівецькій Буковині.
Про це повідомляє офіційний сайт клубу.
Андрій Гусін-молодший до цього навчався у школі Динамо й Дніпра.
Наразі Буковина посідає 7 місце в турнірній таблиці групи А Другої ліги України.
Нагадаємо, що Буковина обіграла Полісся в перенесеному матчі Другої ліги.
Читай також
Останні публікації
08.03.2018 - Андрій Твердохліб
Інше
Інше
Неповторні українки, якими має пишатися вся країна. ФОТО. ВІДЕО
25.02.2018
Олімпіада
Олімпіада
Результати виступів українців у Пхенчхані
22.02.2018
Футбол
Футбол
Динамо - АЕК. Хроніка та онлайн матчу 1/16 фіналу Ліги Європи
0
©2000-2018, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій