Результати / календар  |   Таблиці  |   RSS  |   Мобільна версія  |   Архів    
Знайти
Champion.com.ua /Футбол
ФутболБоксБаскетболХокейАвтоспортЧС-2018ТенісІнші види спорту Події Блоги
СПОРТИВНІ БАТЛИ
Тренер для Динамо: українець чи іноземець? | Кращий тренер: Гвардіола чи Моурінью? | Хто пройде далі: Шахтар чи Рома?
184 перегляди Версія для друку Коментарі  [    ]
16.03.2018  21:31

Андрій Гусін-молодший став гравцем Буковини

Андрій Гусін

Син екс-гравця Динамо Андрія Гусіна продовжить кар'єру в чернівецькій Буковині.

Про це повідомляє офіційний сайт клубу.

Андрій Гусін-молодший до цього навчався у школі Динамо й Дніпра.

Наразі Буковина посідає 7 місце в турнірній таблиці групи А Другої ліги України.

Нагадаємо, що Буковина обіграла Полісся в перенесеному матчі Другої ліги.





Читай також
Буковина - Скала, Енергія - Металіст-1925. Відео онлайн-трансляції матчів Другої ліги
Поділля - Буковина. Пряма трасляція матчу другої ліги
Комітет арбітрів виніс рішення щодо спірного пенальті в матчі Буковина - Агробізнес
Друга ліга. Матч Буковина - Скала відбудеться без глядачів
Останні публікації
08.03.2018 - Андрій Твердохліб
Інше

Неповторні українки, якими має пишатися вся країна. ФОТО. ВІДЕО

 
25.02.2018
Олімпіада

Результати виступів українців у Пхенчхані

 
22.02.2018
Футбол

Динамо - АЕК. Хроніка та онлайн матчу 1/16 фіналу Ліги Європи

 
Усі публікації
Новини
23:53
Футбол. Леванте переміг Ейбар у 29 турі чемпіонату Іспанії
23:40
Футбол. Монако здолало Лілль у матчі 30 туру чемпіонату Франції
23:23
Футбол. Штутгарт переміг Фрайбург у матчі 27 туру Бундесліги
23:10
ЧС-2018. На чемпіонаті світу-2018 у Росії будуть відеоповтори
22:56
Олімпіада. Абраменко отримав півмільйона гривень від букмекерської контори
22:37
Баскетбол. Хімік на виїзді здолав БІПУ в матчі Суперліги
22:13
Футбол. Аль-Ахлі Реброва здобув перемогу в чемпіонаті Саудівської Аравії
21:53
Футбол. Нападник Шахтаря зацікавив Сампдорію
Усі новини


Архів розділу
 
Блоги
 
Інтерв'ю
 
Публікації
22.02.2018

Динамо - АЕК. Хроніка та онлайн матчу 1/16 фіналу Ліги Європи
Шахтар - Рома. Хроніка та онлайн матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів
АЕК - Динамо. Онлайн-трансляція матчу 1/16 фіналу Ліги Європи
 
Результати і календар подій  |  Таблиці
Футбол   |   Бокс   |   Баскетбол   |   Хокей   |   Автоспорт   |   ЧС-2018   |   Теніс

©2000-2018, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.

E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій
  
  
facebook.com
Тисніть Вподобайку та
читайте Champion.com.ua в Facebook
Спасибо, но больше не показывайте мне это окно!