Аль-Ахлі Реброва здобув перемогу в чемпіонаті Саудівської Аравії

Сергій Ребров / Аль-Ахлі

Аль-Ахлі Джидда, який тренує український фахівець Сергій Ребров, переконливо здолав Аль-Раед.

Команда українського тренера забила три сухих м'ячі і тепер відстає від першого місця на одне очко.

Чемпіонат Саудівської Аравії

24 тур

16 березня

Аль-Раед - Аль-Ахлі 0:3 (0:0, 0:3)

Голи: 60 Леонардо, 0:2 – 65 Аль-Сома, 0:3 – 76 Аль-Могауі.

Нагадаємо, що на думку Реброва, збірна України вже не команда Ярмоленка та Коноплянки.