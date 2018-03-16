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146 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]16.03.2018 22:13
Аль-Ахлі Реброва здобув перемогу в чемпіонаті Саудівської Аравії
|Сергій Ребров / Аль-Ахлі
Аль-Ахлі Джидда, який тренує український фахівець Сергій Ребров, переконливо здолав Аль-Раед.
Команда українського тренера забила три сухих м'ячі і тепер відстає від першого місця на одне очко.
Чемпіонат Саудівської Аравії
24 тур
16 березня
Аль-Раед - Аль-Ахлі 0:3 (0:0, 0:3)
Голи: 60 Леонардо, 0:2 – 65 Аль-Сома, 0:3 – 76 Аль-Могауі.
Нагадаємо, що на думку Реброва, збірна України вже не команда Ярмоленка та Коноплянки.
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E-mail редакції: info@champion.com.ua
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