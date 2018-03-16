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19 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]16.03.2018 23:53
Леванте переміг Ейбар у 29 турі чемпіонату Іспанії
29 тур Примери розпочався домашньою перемогою Леванте над Ейбаром.
Нагадаємо, що Бернард може продовжити кар'єру в Іспанії.
Чемпіонат Іспанії
29 тур
16 березня
Леванте - Ейбар 2:1 (1:0, 1:1)
Голи: 1:0 - 25 Марті, 1:1 - 63 Шарлес, 2:1 - 64 Боатенг
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
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