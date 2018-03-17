Верес втратив декількох гравців перед важливим матчем із Зорею

Микита Каменюка (з м'ячем)/НК Верес

У матчі 24-го туру чемпіонату Прем'єр-ліги проти Зорі рівненський Верес не зможе розраховувати на декількох гравців.

Так, мова йде про те, що у Львові 18 березня не вийде на поле досвідчений лівий захисник Микита Каменюка - його не буде у складі через умови орендної угоди між Зорею та Вересом.

У січні Каменюка перейшов в оренду з Зорі в Верес до кінця сезону. Після зимової паузи Микита зіграв у всіх 4 матчах рівнян в 2018 році. Можливим варіантом заміни гравцеві на фланзі оборони буде Павло Лук'янчук.

Крім Каменюки головний тренер Вереса Юрій Свірков не зможе розраховувати на центрального захисника Володимира Адамюка, який відбуватиме дискваліфікацію, пише СпортАрена.

Нагадаємо, у матчі 23-го туру УПЛ Верес програв Динамо, а Зоря зіграла 0:0 із Маріуполем.