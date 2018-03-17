Алієв розпочав тренерську кар'єру

Олександр Алієв

Відомий у минулому хавбек Динамо, Дніпра та збірної України Олександр Алієв перейшов на тренерську роботу.

Першим клубом у тренерському резюме екс-гравця стане аматорський ФК Хмельницький.

Повідомляється, що 33-річний Алієв напередодні був представлений у ролі тренера команди.

Останнім часом Алієв грав за декілька аматорських клубів з Київщини.

Раніше Алієв розповідав, що бажає здати іспити на тренерську ліцензію.