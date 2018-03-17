СПОРТИВНІ БАТЛИ
Тренер для Динамо: українець чи іноземець? | Кращий тренер: Гвардіола чи Моурінью? | Хто пройде далі: Шахтар чи Рома?
653 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]17.03.2018 10:40
Алієв розпочав тренерську кар'єру
|Олександр Алієв
Відомий у минулому хавбек Динамо, Дніпра та збірної України Олександр Алієв перейшов на тренерську роботу.
Першим клубом у тренерському резюме екс-гравця стане аматорський ФК Хмельницький.
Повідомляється, що 33-річний Алієв напередодні був представлений у ролі тренера команди.
Останнім часом Алієв грав за декілька аматорських клубів з Київщини.
Раніше Алієв розповідав, що бажає здати іспити на тренерську ліцензію.
Читай також
Останні публікації
08.03.2018 - Андрій Твердохліб
Інше
Інше
Неповторні українки, якими має пишатися вся країна. ФОТО. ВІДЕО
25.02.2018
Олімпіада
Олімпіада
Результати виступів українців у Пхенчхані
22.02.2018
Футбол
Футбол
Динамо - АЕК. Хроніка та онлайн матчу 1/16 фіналу Ліги Європи
0
©2000-2018, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій