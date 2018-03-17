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17.03.2018  10:40

Алієв розпочав тренерську кар'єру

 Олександр Алієв

Відомий у минулому хавбек Динамо, Дніпра та збірної України Олександр Алієв перейшов на тренерську роботу.

Першим клубом у тренерському резюме екс-гравця стане аматорський ФК Хмельницький. 

Повідомляється, що 33-річний Алієв напередодні був представлений у ролі тренера команди. 

Останнім часом Алієв грав за декілька аматорських клубів з Київщини

Раніше Алієв розповідав, що бажає здати іспити на тренерську ліцензію.





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