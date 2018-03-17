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17.03.2018  11:23

Ліга чемпіонів-2017/18: букмекери змінили розклади після жеребкування чвертьфіналів

 Барселона вважається фаворитом ЛЧ-2017/18

Букмекери змінили розклади щодо фаворитів Ліги чемпіонів-2017/18 після жеребкування матчів 1/4 фіналу.

Так, якщо на передодні найголовнішим претендентом на перемогу у турнірі був Манчестер Сіті, то тепер аналітики вивели на перше місце Барселону.

Це пов'язано із тим, що представнику Іспанії в 1/4 фіналу доведеться зіграти із італійською Ромою, тоді як Ман Сіті зустрінеться із співвітчизниками із Ліверпуля. 

Так, на те, що Барселона переможе у фіналі турніру, який відбудеться 26 травня у Києві, можна поставити із коефіцієнтом 3,50. Манчестер Сіті котирується із показником 4,33. 

Далі йде Баварія (4,50) та Реал (5,0). На Ювентус можна поставити із коефіцієнтом 11,0, Ліверпуль - 13,0. На Рому та Севілью приймаються ставки на рівні 51,0.

Нагадаємо, напередодні також визначилися пари чвертьфіналістів у Лізі Європи.





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