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17.03.2018  11:45

Зірка у шоці: названо несподівану причину, чому Неймару не подобається у ПСЖ

 Неймар

Бразильський нападник ПСЖ Неймар хоче якнайшвидше залишити клуб та повернутися в іспанську Ла Лігу.

Згідно із інформацією бразильського авторитетного видання UOL Esporte, Неймару не подобається те, як грубо грають проти нього у французькій першості. 

Також бразилець незадоволений технічним рівнем суперників - це, на його думку, заважає йому проявити себе по повній та претендувати на Золотий м'яч. 

Видання пише, що у Лізі 1 Неймар заробляє на собі у середньому 5,2 фоли за гру, тоді як у Ла Лізі цей показник - значно менший - 3,5 фолів.  

Цікаво, що травму, від якої зараз відновлюється у Бразилії Неймар, він отримав як-то кажуть на рівному місці - не після єдиноборства

Раніше повідомлялося, що після зустрічі президента ПСЖ із батьком Неймара бразилець вирішив залишитися у ПСЖ.

Напередодні в Іспанії повідомили, що Реал хоче переманити Неймара до себе, проте має декілька інших варіантів підсилення атаки.





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