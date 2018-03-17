Зірка у шоці: названо несподівану причину, чому Неймару не подобається у ПСЖ
|Неймар
Бразильський нападник ПСЖ Неймар хоче якнайшвидше залишити клуб та повернутися в іспанську Ла Лігу.
Згідно із інформацією бразильського авторитетного видання UOL Esporte, Неймару не подобається те, як грубо грають проти нього у французькій першості.
Також бразилець незадоволений технічним рівнем суперників - це, на його думку, заважає йому проявити себе по повній та претендувати на Золотий м'яч.
Видання пише, що у Лізі 1 Неймар заробляє на собі у середньому 5,2 фоли за гру, тоді як у Ла Лізі цей показник - значно менший - 3,5 фолів.
Цікаво, що травму, від якої зараз відновлюється у Бразилії Неймар, він отримав як-то кажуть на рівному місці - не після єдиноборства.
Раніше повідомлялося, що після зустрічі президента ПСЖ із батьком Неймара бразилець вирішив залишитися у ПСЖ.
Напередодні в Іспанії повідомили, що Реал хоче переманити Неймара до себе, проте має декілька інших варіантів підсилення атаки.
Інше
Неповторні українки, якими має пишатися вся країна. ФОТО. ВІДЕО
Олімпіада
Результати виступів українців у Пхенчхані
Футбол
Динамо - АЕК. Хроніка та онлайн матчу 1/16 фіналу Ліги Європи
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій