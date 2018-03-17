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17.03.2018  15:17

Нападник Динамо перейде в Шахтар - ЗМІ

 Жуніор Мораес/ФК Динамо

30-річний бразильський нападник Динамо Жуніор Мораес наприкінці сезону стане гравцем Шахтаря. 

Про це повідомляє Динамоманія

Згідно із інформацією ЗМІ, Мораес вже узгодив попередній контракт із донецькою командою. Судячи з того, що влітку у бразильця завершується контракт із біло-синіми, у Шахтар він перейде як вільний агент. 

Нагадаємо, Мораес перейшов у Динамо із Донецька - проте не з Шахтаря, а з Металурга - влітку 2015. Цікаво, що тоді була інформація, що Динамо вдалося перехопити Жуніора якраз у Шахтаря. 

За час виступів у Динамо бразилець провів 83 матчі у біло-синій футболці, забивши у них 34 голи. 

Нагадаємо, раніше була інформація, що у Динамо тренується екс-захисник Металіста Папа Гуйє.





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