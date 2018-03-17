Нападник Динамо перейде в Шахтар - ЗМІ

Жуніор Мораес/ФК Динамо

30-річний бразильський нападник Динамо Жуніор Мораес наприкінці сезону стане гравцем Шахтаря.

Про це повідомляє Динамоманія.

Згідно із інформацією ЗМІ, Мораес вже узгодив попередній контракт із донецькою командою. Судячи з того, що влітку у бразильця завершується контракт із біло-синіми, у Шахтар він перейде як вільний агент.

Нагадаємо, Мораес перейшов у Динамо із Донецька - проте не з Шахтаря, а з Металурга - влітку 2015. Цікаво, що тоді була інформація, що Динамо вдалося перехопити Жуніора якраз у Шахтаря.

За час виступів у Динамо бразилець провів 83 матчі у біло-синій футболці, забивши у них 34 голи.

Нагадаємо, раніше була інформація, що у Динамо тренується екс-захисник Металіста Папа Гуйє.