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743 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]17.03.2018 15:17
Нападник Динамо перейде в Шахтар - ЗМІ
|Жуніор Мораес/ФК Динамо
30-річний бразильський нападник Динамо Жуніор Мораес наприкінці сезону стане гравцем Шахтаря.
Про це повідомляє Динамоманія.
Згідно із інформацією ЗМІ, Мораес вже узгодив попередній контракт із донецькою командою. Судячи з того, що влітку у бразильця завершується контракт із біло-синіми, у Шахтар він перейде як вільний агент.
Нагадаємо, Мораес перейшов у Динамо із Донецька - проте не з Шахтаря, а з Металурга - влітку 2015. Цікаво, що тоді була інформація, що Динамо вдалося перехопити Жуніора якраз у Шахтаря.
За час виступів у Динамо бразилець провів 83 матчі у біло-синій футболці, забивши у них 34 голи.
Нагадаємо, раніше була інформація, що у Динамо тренується екс-захисник Металіста Папа Гуйє.
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