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17.03.2018  15:38

Селезньов забив ще один гол за Акхісар. ВІДЕО

 Євген Селезньов (№ 21)/Акхісар

Українець Євген Селезньов забив ще один гол за турецький Акхісар.

32-річний нападник відзначився у матчі 26-го туру першості Туреччини проти Генчлерберлігі: на 43-й хвилині зустрічі він відкрив рахунок.

Матч завершився внічию 1:1. 

Зазначимо, що Селезньов провів за Акхісар 13 матчів в усіх турнірах - на його рахунку вже 7 влучних пострілів. Два з них він зробив у рамках Кубку Туреччини. 

Нагадаємо, раніше Селезньов розповів, чому його не викликали у збірну України.

Раніше повідомлялося, що Селезньов забив у ворота Фенербахче.





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