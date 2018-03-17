Селезньов забив ще один гол за Акхісар. ВІДЕО

Євген Селезньов (№ 21)/Акхісар

Українець Євген Селезньов забив ще один гол за турецький Акхісар.

32-річний нападник відзначився у матчі 26-го туру першості Туреччини проти Генчлерберлігі: на 43-й хвилині зустрічі він відкрив рахунок.

Матч завершився внічию 1:1.

Зазначимо, що Селезньов провів за Акхісар 13 матчів в усіх турнірах - на його рахунку вже 7 влучних пострілів. Два з них він зробив у рамках Кубку Туреччини.

Нагадаємо, раніше Селезньов розповів, чому його не викликали у збірну України.

Раніше повідомлялося, що Селезньов забив у ворота Фенербахче.