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259 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]17.03.2018 15:38
Селезньов забив ще один гол за Акхісар. ВІДЕО
|Євген Селезньов (№ 21)/Акхісар
Українець Євген Селезньов забив ще один гол за турецький Акхісар.
32-річний нападник відзначився у матчі 26-го туру першості Туреччини проти Генчлерберлігі: на 43-й хвилині зустрічі він відкрив рахунок.
Матч завершився внічию 1:1.
Зазначимо, що Селезньов провів за Акхісар 13 матчів в усіх турнірах - на його рахунку вже 7 влучних пострілів. Два з них він зробив у рамках Кубку Туреччини.
Нагадаємо, раніше Селезньов розповів, чому його не викликали у збірну України.
Раніше повідомлялося, що Селезньов забив у ворота Фенербахче.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
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Шеф-редактор: Дмитро Копій