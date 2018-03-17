Сталь на виїзді перемогла Чорноморець, Олімпік проти Зірки. Матчі 24-го туру Прем'єр-ліги. ВІДЕО

Одеський Чорноморець у матчі 24-го туру УПЛ поступився Сталі з Кам'янського 0:1.

Єдиний гол у ворота господарів забив Орест Кузик - він відзначився на 18-й хвилині.

Завдяки перемозі Сталь піднялася на 9 сходинку турнірної таблиці.

В іншому матчі туру Олімпік прийматиме Зірку з Кропивницького.

Прем'єр-ліга

Другий етап

24-й тур

17 березня

Чорноморець - Сталь - 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 - 18 Кузик

Чорноморець: Безрук, Зубейко, Жунич (Хамелюк, 71), Смирнов, Люлька, Ковалець, Бамба (Бобко, 61), Чорній, Татарков, Семенів, Сільвіо (Матяж, 60).

Сталь: Пеньков, Джонатан, Грачьов, Ощипко, Ебер (А. Даніелян), Якимів (Копитов, 63), Месхі, Задирака, Мисик, Кузик, Климчук (Ромуло, 77).

Олімпік - Зірка - 17:00.

Раніше повідомлялося, що у рамках 23-го туру Чорноморець зіграв унічию із Олександрією.