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59 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]17.03.2018 16:20
Тоттенгем розгромив Свонсі, МЮ проти Брайтона. Матчі 1/4 фіналу Кубку Англії. ВІДЕО
17 березня розпочалися матчі 1/4 фіналу Кубку Англії-2017/18.
Так, Тоттенгем розгромив на виїзді Свонсі 3:0 та вийшов у півфінал турніру.
Нагадаємо, 11 березня Тоттенгем здобув перемогу у рамках 30-го туру АПЛ.
Кубок Англії-2017/18
1/4 фіналу
17 березня
Свонсі - Тоттенгем - 0:3 (0:2)
Голи: 0:1 - 11 Еріксен, 0:2 - 45 Ламела, 0:3 - 62 Еріксен.
FULL-TIME: A professional performance sees us safely into the @EmiratesFACup semi-finals! pic.twitter.com/6FRNGaeuY7— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) 17 березня 2018 р.
Манчестер Юнайтед - Брайтон - 21:45.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
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Шеф-редактор: Дмитро Копій