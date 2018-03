Тоттенгем розгромив Свонсі, МЮ проти Брайтона. Матчі 1/4 фіналу Кубку Англії. ВІДЕО

17 березня розпочалися матчі 1/4 фіналу Кубку Англії-2017/18.

Так, Тоттенгем розгромив на виїзді Свонсі 3:0 та вийшов у півфінал турніру.

Нагадаємо, 11 березня Тоттенгем здобув перемогу у рамках 30-го туру АПЛ.

Кубок Англії-2017/18

1/4 фіналу

17 березня

Свонсі - Тоттенгем - 0:3 (0:2)

Голи: 0:1 - 11 Еріксен, 0:2 - 45 Ламела, 0:3 - 62 Еріксен.

FULL-TIME: A professional performance sees us safely into the @EmiratesFACup semi-finals! pic.twitter.com/6FRNGaeuY7