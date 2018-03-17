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17.03.2018  16:44

Голкіпер Динамо повернувся до тренувань

Георгій Бущан / Динамоманія

Воротар київського Динамо Георгій Бущан розпочав тренування за індивідуальною програмою.

Про це повідомив агент футболіста Іван Піроженко.

"Георгій Бущан вже приступив до тренувань. Сподіваємося на швидке повернення на поле. Ми ніколи не здаємося", - написав Піроженко на своїй сторінці у фейсбук.

Нагадаємо, що на початку лютого Бущан травмував малогомілкову кістку.





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