Головний талант Динамо вважає, що гучні перемоги клубу ще попереду

Віктор Циганков

Гучні перемоги київського Динамо ще попереду.

Так вважає півзахисник команди Віктор Циганков.

"Просто хочу сказати величезне спасибі всім вболівальникам, які вірили в нас і прийшли підтримати в матчі з Лаціо (0:2). Ви найкращі. А для нас це безцінний досвід, залишається тільки рухатися далі. Упевнений, усі наші гучні перемоги ще попереду", - написав Циганков у своєму інстаграмі.

Нагадаємо, що екс-тренер Динамо назвав найкращу якість Циганкова.