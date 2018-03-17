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299 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]17.03.2018 17:37
Головний талант Динамо вважає, що гучні перемоги клубу ще попереду
|Віктор Циганков
Гучні перемоги київського Динамо ще попереду.
Так вважає півзахисник команди Віктор Циганков.
"Просто хочу сказати величезне спасибі всім вболівальникам, які вірили в нас і прийшли підтримати в матчі з Лаціо (0:2). Ви найкращі. А для нас це безцінний досвід, залишається тільки рухатися далі. Упевнений, усі наші гучні перемоги ще попереду", - написав Циганков у своєму інстаграмі.
Нагадаємо, що екс-тренер Динамо назвав найкращу якість Циганкова.
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