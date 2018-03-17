Нападник Динамо, який перейде в Шахтар, озвучив свою футбольну мрію

Жуніор Мораєс / ФК Динамо

Форвард Динамо Жуніор Мораєс хоче отримати шанс у збірній Бразилії.

Про це повідомляє Esporte Interativo.

"Завжди мріяв грати за Бразилію, навіть тоді, коли у мене були не найкращі моменти в кар'єрі. Завжди ставив збірну Бразилії в якості своєї мети - для мотивації і прогресу. Сподіваюся отримати шанс", - сказав футболіст.

"Дуже складно думати про те, щоб відмовитися від збірної Бразилії. Я ще нічого не вирішив, але знаю, що у мене є можливість натуралізації. Досі не можу обрати рішення", - цитує Мораєса Трибуна.

Нагадаємо, що влітку Мораєс стане гравцем донецького Шахтаря.