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63 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]17.03.2018 18:33
Айнтрахт розгромив Майнц, Гамбург поступився Герті. Інші матчі 27 туру чемпіонату Німеччини
Суботні матчі 27 туру Бундесліги виявилися напрочуд результативними.
Нагадаємо, що напередодні Штутгарт переміг Фрайбург.
Чемпіонат Німеччини
27 тур
17 березня
Айнтрахт Ф – Майнц 3:0 (3:0, 0:0)
Голи: 1:0 – 6 Боатенг, 2:0 – 23 Йович, 3:0 – 41 Ребич.
Боруссія М – Гоффенгайм-1899 3:3 (1:1, 2:2)
Голи: 0:1 – 13 Хюбнер, 1:1 – 33 Дрмич, 1:2 – 58, пенальті Крамарич, 2:2 – 72 Штіндль, 2:3 – 73 Гріллич, 3:3 – 90 Гінтер.
Аугсбург – Вердер 1:3 (0:2, 1:1)
Голи: 0:1 – 5 Бельфодиль, 0:2 – 40 Бельфодиль, 1:2 – 63 Хедіра, 1:3 – 82 Крузе.
⏱ 90.+3 Min— SV Werder Bremen (@werderbremen) 17 марта 2018 г.
Vorbei. Auswärtssieg! Überragend!
⚽️ 1:3 #fcasvw pic.twitter.com/ShvBkDGeXI
Гамбург – Герта 1:2 (1:0, 0:2)
Голи: 1:0 – 25 Дуглас Сантос, 1:1 – 56 Лазаро, 1:2 – 63 Калу.
Вольфсбург – Шальке-04 19:30
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
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Шеф-редактор: Дмитро Копій