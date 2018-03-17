Результати / календар  |   Таблиці  |   RSS  |   Мобільна версія  |   Архів    
Знайти
Champion.com.ua /Футбол
ФутболБоксБаскетболХокейАвтоспортЧС-2018ТенісІнші види спорту Події Блоги
СПОРТИВНІ БАТЛИ
Тренер для Динамо: українець чи іноземець? | Кращий тренер: Гвардіола чи Моурінью? | Хто пройде далі: Шахтар чи Рома?
63 перегляди Версія для друку Коментарі  [    ]
17.03.2018  18:33

Айнтрахт розгромив Майнц, Гамбург поступився Герті. Інші матчі 27 туру чемпіонату Німеччини

 

Суботні матчі 27 туру Бундесліги виявилися напрочуд результативними.

Нагадаємо, що напередодні Штутгарт переміг Фрайбург.

Чемпіонат Німеччини

27 тур

17 березня

Айнтрахт Ф – Майнц 3:0 (3:0, 0:0)

Голи: 1:0 – 6 Боатенг, 2:0 – 23 Йович, 3:0 – 41 Ребич.

Боруссія М – Гоффенгайм-1899 3:3 (1:1, 2:2)

Голи: 0:1 – 13 Хюбнер, 1:1 – 33 Дрмич, 1:2 – 58, пенальті Крамарич, 2:2 – 72 Штіндль, 2:3 – 73 Гріллич, 3:3 – 90 Гінтер.

Аугсбург – Вердер 1:3 (0:2, 1:1)

Голи: 0:1 – 5 Бельфодиль, 0:2 – 40 Бельфодиль, 1:2 – 63 Хедіра, 1:3 – 82 Крузе.

Гамбург – Герта 1:2 (1:0, 0:2)

Голи: 1:0 – 25 Дуглас Сантос, 1:1 – 56 Лазаро, 1:2 – 63 Калу.

Вольфсбург – Шальке-04 19:30

ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ





Останні публікації
08.03.2018 - Андрій Твердохліб
Інше

Неповторні українки, якими має пишатися вся країна. ФОТО. ВІДЕО

 
25.02.2018
Олімпіада

Результати виступів українців у Пхенчхані

 
22.02.2018
Футбол

Динамо - АЕК. Хроніка та онлайн матчу 1/16 фіналу Ліги Європи

 
Усі публікації
Новини
20:57
Футбол. Удінезе поступився Сассуоло, СПАЛ приймає Ювентус у 29 турі чемпіонату Італії
20:39
Біатлон. Став відомий склад чоловічої збірної на естафету в Голменколлені
20:20
Футбол. Салах познущався із захисника в стилі Мессі і забив Вотфорду на четвертій хвилині. ВІДЕО
19:57
Футбол. Ренн не залишив шансів для Бордо. Інші матчі 30 туру чемпіонату Франції
19:35
Футбол. Коноплянка розпочав матч проти Вольфсбурга з лави запасних
19:16
Футбол. Депортиво без Коваля розійшовся миром із Лас-Пальмасом. Інші матчі 29-го туру чемпіонату Іспанії
19:09
Футбол. Евертон переміг Сток Сіті, Ліверпуль приймає Вотфорд. Інші матчі 31 туру АПЛ
18:57
Футбол. Сталь на виїзді перемогла Чорноморець, Олімпік поступився Зірці. Матчі 24-го туру Прем'єр-ліги. ВІДЕО
Усі новини


Архів розділу
 
Блоги
 
Інтерв'ю
 
Публікації
22.02.2018

Динамо - АЕК. Хроніка та онлайн матчу 1/16 фіналу Ліги Європи
Шахтар - Рома. Хроніка та онлайн матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів
АЕК - Динамо. Онлайн-трансляція матчу 1/16 фіналу Ліги Європи
 
Результати і календар подій  |  Таблиці
Футбол   |   Бокс   |   Баскетбол   |   Хокей   |   Автоспорт   |   ЧС-2018   |   Теніс

©2000-2018, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.

E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій
  
  
facebook.com
Тисніть Вподобайку та
читайте Champion.com.ua в Facebook
Спасибо, но больше не показывайте мне это окно!