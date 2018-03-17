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105 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]17.03.2018 19:09
Евертон переміг Сток Сіті, Ліверпуль приймає Вотфорд. Інші матчі 31 туру АПЛ
У 31 турі англійської Прем'єр-ліги Евертон на виїзді переміг Сток Сіті.
О 19:30 Ліверпуль зіграє з Вотфордом.
Нагадаємо, що Манчестер Сіті з Зінченком у складі розібрався зі Стоком у матчі 30 туру чемпіонату Англії.
Чемпіонат Англії
31 тур
17 березня
Сток Сіті – Евертон 1:2 (0:0, 1:2)
Голи: 0:1 – 69 Тосун, 1:1 – 77 Шупо-Мотінг, 1:2 – 84 Тосун.
FT: There's the final whistle! @CenkTosun_'s brace earns the Toffees all three points at @stokecity. Well played, lads! #EFCawayday— Everton (@Everton) 17 марта 2018 г.
🔴 1-2 🔵 pic.twitter.com/PO2TNwKT4Y
Гаддерсфілд – Крістал Пелас 0:2 (0:1, 0:1)
Голи: 0:1 – 23 Томкінс, 0:2 – 68, пенальті Мілівоєвич.
Борнмут – Вест Бромвіч 2:1 (0:0, 2:1)
Голи: 0:1 – 49 Родрігес, 1:1 – 77 Айб, 2:1 – 89 Станіслас.
Ліверпуль – Вотфорд 19:30
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
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Шеф-редактор: Дмитро Копій