Евертон переміг Сток Сіті, Ліверпуль приймає Вотфорд. Інші матчі 31 туру АПЛ

31 '- ѳ.

19:30 ˳ .

, ѳ dz 30 볿.

볿

31

17

ѳ – 1:2 (0:0, 1:2)

: 0:1 – 69 , 1:1 – 77 -, 1:2 – 84 .

FT: There's the final whistle! @CenkTosun_'s brace earns the Toffees all three points at @stokecity. Well played, lads! #EFCawayday



🔴 1-2 🔵 pic.twitter.com/PO2TNwKT4Y