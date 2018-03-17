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17.03.2018  19:09

Евертон переміг Сток Сіті, Ліверпуль приймає Вотфорд. Інші матчі 31 туру АПЛ

 

У 31 турі англійської Прем'єр-ліги Евертон на виїзді переміг Сток Сіті.

О 19:30 Ліверпуль зіграє з Вотфордом.

Нагадаємо, що Манчестер Сіті з Зінченком у складі розібрався зі Стоком у матчі 30 туру чемпіонату Англії.

Чемпіонат Англії

31 тур

17 березня

Сток Сіті – Евертон 1:2 (0:0, 1:2)

Голи: 0:1 – 69 Тосун, 1:1 – 77 Шупо-Мотінг, 1:2 – 84 Тосун.

Гаддерсфілд – Крістал Пелас 0:2 (0:1, 0:1)

Голи: 0:1 – 23 Томкінс, 0:2 – 68, пенальті Мілівоєвич.

Борнмут – Вест Бромвіч 2:1 (0:0, 2:1)

Голи: 0:1 – 49 Родрігес, 1:1 – 77 Айб, 2:1 – 89 Станіслас.

Ліверпуль – Вотфорд 19:30

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