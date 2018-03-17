Коноплянка розпочав матч проти Вольфсбурга з лави запасних

Євген Коноплянка

Півзахисник Шальке Євген Коноплянка не потрапив до стартового складу своєї команди на матч 27 туру Бундесліги проти Вольфсбурга.

Про це повідомляє офіційний твіттер-аккаунт Шальке.

Початок гри - о 19:30.

Нагадаємо, що Коноплянка отримав погану пресу за гру проти Майнца.