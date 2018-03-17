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87 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]17.03.2018 19:35
Коноплянка розпочав матч проти Вольфсбурга з лави запасних
|Євген Коноплянка
Півзахисник Шальке Євген Коноплянка не потрапив до стартового складу своєї команди на матч 27 туру Бундесліги проти Вольфсбурга.
Про це повідомляє офіційний твіттер-аккаунт Шальке.
Початок гри - о 19:30.
Unsere Start-1⃣1⃣ für das Spiel beim @VfL_Wolfsburg. AUF GEHT'S, #SCHALKE, KÄMPFEN UND SIEGEN❗️ #WOBS04 pic.twitter.com/PSKcoiKPTx— FC Schalke 04 (@s04) 17 марта 2018 г.
Нагадаємо, що Коноплянка отримав погану пресу за гру проти Майнца.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
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