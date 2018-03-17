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34 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]17.03.2018 19:57
Ренн не залишив шансів для Бордо. Інші матчі 30 туру чемпіонату Франції
У першому матчі ігрового дня Ліги 1 Ренн на виїзді здолав Бордо.
Нагадаємо, що напередодні Монако здолало Лілль у матчі 30 туру чемпіонату Франції.
Чемпіонат Франції
30 тур
17 березня
Бордо – Ренн 0:2 (0:0, 0:2)
Голи: 0:1 – 49 Сарр, 0:2 – 86 Гуркюфф.
Амьєн – Труа 21:00
Тулуза – Страсбур 21:00
Анже – Кан 21:00
Монпельє – Діжон 21:00
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
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