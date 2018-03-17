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17.03.2018  19:57

Ренн не залишив шансів для Бордо. Інші матчі 30 туру чемпіонату Франції

 

У першому матчі ігрового дня Ліги 1 Ренн на виїзді здолав Бордо.

Нагадаємо, що напередодні Монако здолало Лілль у матчі 30 туру чемпіонату Франції.

Чемпіонат Франції

30 тур

17 березня

Бордо – Ренн 0:2 (0:0, 0:2)

Голи: 0:1 – 49 Сарр, 0:2 – 86 Гуркюфф.

Амьєн – Труа 21:00

Тулуза – Страсбур 21:00

Анже – Кан 21:00

Монпельє – Діжон 21:00

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