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63 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]17.03.2018 23:45
Ювентус втратив очки зі СПАЛом, Удінезе поступився Сассуоло у 29 турі чемпіонату Італії
У першому матчі ігрового дня Удінезе втратив очки в протистоянні з Сассуоло на своєму полі.
Нагадаємо, що Анчелотті роздратувався, коли його спитали про збірну Італії.
Чемпіонат Італії
29 тур
17 березня
Удінезе - Сассуоло 1:2 (1:1, 0:1)
Голи: 0:1 - 42 Аднан, 1:1 - 44 Фофана, 1:2 - 74 Сенсі
It's all over at #DaciaArena: @SassuoloUS run out 2-1 winners.#UdineseSassuolo #ForzaUdinese #SerieATIM #AleUdin pic.twitter.com/onh4I3IoGL— Udinese Calcio (@Udinese_1896) 17 марта 2018 г.
СПАЛ - Ювентус 0:0
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
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Шеф-редактор: Дмитро Копій