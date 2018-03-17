Ювентус втратив очки зі СПАЛом, Удінезе поступився Сассуоло у 29 турі чемпіонату Італії

У першому матчі ігрового дня Удінезе втратив очки в протистоянні з Сассуоло на своєму полі.

Нагадаємо, що Анчелотті роздратувався, коли його спитали про збірну Італії.

Чемпіонат Італії

29 тур

17 березня

Удінезе - Сассуоло 1:2 (1:1, 0:1)

Голи: 0:1 - 42 Аднан, 1:1 - 44 Фофана, 1:2 - 74 Сенсі

СПАЛ - Ювентус 0:0

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