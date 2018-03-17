Вацко: Чикаго цікавилося Гусєвим у лютому 2017-го, але на перегляд він не їздив
|Олег Гусєв
Півзахисник київського Динамо Олег Гусєв не їздив на перегляд в клуб МЛС.
Про це повідомив коментатор телеканалів Футбол 1/2 Віктор Вацко. Зазначимо, що в ЗМІ почала активно ширитися інформація, що Гусєв провалив перегляд в клубі МЛС цієї зими.
"Представник Чикаго цікавився Олегом Гусєвим десь у лютому 2017 року. Але до конкретної пропозиції з боку клубу справа не дійшла. І на перегляд туди ніхто не їздив. Як і в"Філадельфію, інтерес якої був ще раніше", - написав у твіттері Вацко.
Представник Чикаго цікавився Олегом Гусєвим десь у лютому 2017. Але до конкретної пропозиції з боку клубу справа не дійшла. І на перегляд туди ніхто не їздив. Як і до Філадельфії, інтерес якої був ще раніше.— Viktor Vatsko (@ViktorVatsko) 17 марта 2018 г.
Нагадаємо, що Гусєв підтвердив, що Ващук винен йому 50 тис доларів.
Інше
Неповторні українки, якими має пишатися вся країна. ФОТО. ВІДЕО
Олімпіада
Результати виступів українців у Пхенчхані
Футбол
Динамо - АЕК. Хроніка та онлайн матчу 1/16 фіналу Ліги Європи
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій