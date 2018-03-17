Мораєс залишатиметься поза заявкою Динамо, доки не вирішиться ситуація з контрактом, - Шахов
|Жуніор Мораєс
Жуніор Мораєс не зіграє в найближчому матчі Динамо через незрозумілу ситуацію з можливим переходом до Шахтаря.
Про це на своїй сторінці у фейсбук повідомив журналіст Андрій Шахов.
"За словами президента Динамо, контракт Мораєсу пропонували, він брав час на подумати і чіткої відповіді клуб від нього отримав. Сам Мораєс каже, що ніякого контракту з Шахтарем не підписував. Поки що до вирішення ситуації Мораєс залишиться поза заявкою і найближчий матч пропустить", - написав медійник.
"А тепер виходить палиця з двома кінцями. Я переконаний, що, якщо чутка - правда, то треба Мораєса на кінцівку сезону засунути якнайдалі і якнайглибше", - вважає журналіст.
"Ну, а якщо це навмисне поширення чуток, щоб зіпсувати ситуацію в команді, якщо Шахтар свідомо на це пішов? І врешті-решт, як перевірити наявність контракту? Зрозуміло, що гравець навіть при його наявності буде все заперечувати. Як не крути, ситуація погана", - переконаний Шахов.
Нагадаємо, що влітку Мораєс стане гравцем донецького Шахтаря.
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