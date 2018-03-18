Суркіс хоче придбати Динамо з Бухареста?

Ігор Суркіс

Президент київського Динамо Ігор Суркіс може стати власником Динамо з Бухареста.

Про це повідомляє sptfm.ro.

Власник Динамо Бухарест Іонуц Негоїца просить за клуб 5 млн євро.

Повідомляється, що в купівлі також зацікавлені британські інвестори.

Екс-гравець київського і бухарестського Динамо Флорін Чернат заявив, що був би радий, якщо Суркіс придбає і вкладе гроші в розвиток румунського клубу.

"У них є гроші, тому що клуб щороку грає в Європі", - цитує Черната Трибуна.

Раніше повідомлялося, що за останні чотири роки Динамо заробило на трансферах 70 мільйонів євро.