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1663 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]18.03.2018 12:08
Суркіс хоче придбати Динамо з Бухареста?
|Ігор Суркіс
Президент київського Динамо Ігор Суркіс може стати власником Динамо з Бухареста.
Про це повідомляє sptfm.ro.
Власник Динамо Бухарест Іонуц Негоїца просить за клуб 5 млн євро.
Повідомляється, що в купівлі також зацікавлені британські інвестори.
Екс-гравець київського і бухарестського Динамо Флорін Чернат заявив, що був би радий, якщо Суркіс придбає і вкладе гроші в розвиток румунського клубу.
"У них є гроші, тому що клуб щороку грає в Європі", - цитує Черната Трибуна.
Раніше повідомлялося, що за останні чотири роки Динамо заробило на трансферах 70 мільйонів євро.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
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