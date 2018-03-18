Лідер Шахтаря потрапив на олівець до ПСЖ

Фред

Хавбек Шахтаря Фред потрапив в сферу інтересів ПСЖ.

Про це повідомляє Daily Star.

Після того, як Ман Сіті перестав розглядати Фреда як пріоритетний трансфер, в боротьбу за бразильця збирається вступити ПСЖ.

Раніше також повідомлялося, що в послугах Фреда зацікавлений Манчестер Юнайтед.