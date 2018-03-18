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662 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]18.03.2018 12:24
Лідер Шахтаря потрапив на олівець до ПСЖ
|Фред
Хавбек Шахтаря Фред потрапив в сферу інтересів ПСЖ.
Про це повідомляє Daily Star.
Після того, як Ман Сіті перестав розглядати Фреда як пріоритетний трансфер, в боротьбу за бразильця збирається вступити ПСЖ.
Раніше також повідомлялося, що в послугах Фреда зацікавлений Манчестер Юнайтед.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
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Шеф-редактор: Дмитро Копій