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18.03.2018  12:24

Лідер Шахтаря потрапив на олівець до ПСЖ

Фред

Хавбек Шахтаря Фред потрапив в сферу інтересів ПСЖ.

Про це повідомляє Daily Star.

Після того, як Ман Сіті перестав розглядати Фреда як пріоритетний трансфер, в боротьбу  за бразильця збирається вступити ПСЖ.

Раніше також повідомлялося, що в послугах Фреда зацікавлений Манчестер Юнайтед.





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