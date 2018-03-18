Барселона перемогла Атлетик. Матчі 29-го туру чемпіонату Іспанії

У 29-му турі Лі Ліги Леганес удома мінімально переміг Севілью (2:1).

Голи за господарів забили Бустінса (41) та Ерасо (69).

Зазначимо, що з 84-ї хвилини гості грали в меншості, через 2-гу жовту картку було вилучено Сарабію.

У іншому поєдинку Барселона виграла у Атлетика.

Нагадаємо, що напередодні Депортиво без Коваля розійшовся миром із Лас-Пальмасом (1:1).

Чемпіонат Іспанії

29-й тур

18 березня

Леганес - Севілья 2:1 (1:0)

Голи: 1:0 - 41 Бустінса, 2:0 - 69 Ерасо

Барселона – Атлетик 2:0 (2:0, 0:0)

Голи: 1:0 – 8 Пако Алькасер, 2:0 – 30 Мессі

19:30 Вільяреал - Атлетико

19:30 Сельта - Малага

21:45 Реал - Жирона

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