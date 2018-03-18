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154 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]18.03.2018 19:23
Барселона перемогла Атлетик. Матчі 29-го туру чемпіонату Іспанії
У 29-му турі Лі Ліги Леганес удома мінімально переміг Севілью (2:1).
Голи за господарів забили Бустінса (41) та Ерасо (69).
Зазначимо, що з 84-ї хвилини гості грали в меншості, через 2-гу жовту картку було вилучено Сарабію.
У іншому поєдинку Барселона виграла у Атлетика.
Нагадаємо, що напередодні Депортиво без Коваля розійшовся миром із Лас-Пальмасом (1:1).
Чемпіонат Іспанії
29-й тур
18 березня
Леганес - Севілья 2:1 (1:0)
Голи: 1:0 - 41 Бустінса, 2:0 - 69 Ерасо
Барселона – Атлетик 2:0 (2:0, 0:0)
Голи: 1:0 – 8 Пако Алькасер, 2:0 – 30 Мессі
⏰ Final whistle!— FC Barcelona (@FCBarcelona) 18 березня 2018 р.
FC Barcelona 2-0 Athletic Club
⚽ Alcácer and Messi
💪🔵🔴 #ForçaBarça #BarçaAthletic pic.twitter.com/Chvqy0YjYW
19:30 Вільяреал - Атлетико
19:30 Сельта - Малага
21:45 Реал - Жирона
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
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Шеф-редактор: Дмитро Копій