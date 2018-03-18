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18.03.2018  18:03

Покер Ікарді допоміг Інтеру розтрощити Сампдорію. Матчі 29-го туру чемпіонату Італії

 


У 29-му турі Серії А Інтер на виїзді розтрощив Сампдорію (5:0).

Покером за міланців відзначився Мауро Ікарді.

Ще один гол на рахунку Перишича.

Нагадаємо, що напередодні Ювентус втратив очки зі СПАЛом.

Чемпіонат Італії

29-й тур

18 березня

Сампдорія - Інтер 0:5 (0:4)

Голи: 0:1 - 26 Перишич, 0:2 - 30 Ікарді, 0:3 - 31 Ікарді, 0:4 - 44 Ікарді, 0:5 - 51 Ікарді

Кротоне – Рома 0:2 (0:1, 0:1)

Голи: 0:1 – 39 Ель-Шаараві, 0:2 – 75 Наінгголан

Торіно – Фіорентина 1:2 (0:0, 1:2)

Голи: 0:1 – 59 Верету, 1:1 – 86 Белотті, 1:2 – 90, пенальті Терео

Мілан – К'єво 3:2 (1:2, 2:0)

Голи: 1:0 – 10 Чалханоглу, 1:1 – 33 Стемпіньскі, 1:2 – 34 Інглезе, 2:2 – 52 Кутроне, 3:2 – 82 Андре Сілва

Верона – Аталанта 0:5 (0:2, 0:3)

Голи: 0:1 – 2 Крістанте, 0:2 – 45, пенальті Ілічич, 0:3 – 48 Ілічич, 0:4 – 69 Ілічич, 0:5 – 71 Гомес

Беневенто – Кальярі 1:2 (0:0, 1:2)

Голи: 1:0 – 46 Бріньола, 1:1 – 90 Паволетті, 1:2 – 90, пенальті Барелла.

21:45 Лаціо - Болонья
21:45 Наполі - Дженоа

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