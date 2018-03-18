Шахтар розгромив Маріуполь. Матчі 24-го туру чемпіонату України
У 24-му турі УПЛ Зоря на виїзді мінімально перемогла Верес (1:0).
Переможний гол за луганців на 51-й хвилині гри з пенальті забив Юрі.
У іншій грі Олександрія вдома зіграла внічию з Карпатами (1:1).
Нагадаємо, що напередодні Олімпік поступився Зірці (0:1).
Чемпіонат України
24-й тур
18 березня
Верес - Зоря 0:1 (0:0)
Гол: 0:1 – 51, пенальті Юрі
Верес – Бандура, Сімінін, Лук'янчук, Приймак, Западня (Мягков, 80), Карасюк, Каленчук, Кожанов (Пепі, 66), Борзенко, Степанюк, Куліш (Жуліо Сезар, 71).
Зоря – Лунін, Чечер, Тимчик, Сваток, Громов, Харатін (Прийма, 58), Сілас, Караваєв (Гордієнко, 88), Чеберко, Юрі, Луньов (Фаупала, 46).
Попередження: Харатін (19), Лук'янчук (27), Чечер (28), Луньов (45), Карасюк (64), Каленчук (88).
Олександрія - Карпати 1:1 (0:0)
Голи: 1:0 - 70 Пономарь, 1:1 - 77 Швед
Олександрія – Паньків, Бацула, Пашаєв, Гітченко, Цуріков (Шастал, 80), Грицук, Бухал, Старенький (Протасов, 60), Полярус, Банада, Пономарь.
Карпати – Шевченко, Лобай, Нестеров, Мірошниченко, Вербний, Карраскаль, Ербес, Мякушко (Санчес, 75), Швед, Гуцуляк, Ді Франко (Голодюк, 83).
Попередження: Нестеров (39), Ербес (42), Лобай (66), Гітченко (90).
Шахтар - Маріуполь 3:0 (2:0, 1:0)
Голи: 1:0 – 26 Ісмаілі, 2:0 – 45 Марлос, 3:0 – 67 Фред.
Шахтар: П'ятов, Ракицький, Хочолава, Бутко, Ісмаілі, Алан Патрік, Степаненко (Дентіньо, 70), Марлос (Зубков, 82), Фред, Тайсон, Феррейра (Коваленко, 86)
Маріуполь: Худжамов, Білий (Білоконь, 88), Неплях, Демірі (Биков, 79), Тищенко, Насонов, Мішнєв, Яворський, Діденко (Авагимян, 68), Дава, Дедечко.
Попередження: Ракицький (68), Тищенко (88).
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