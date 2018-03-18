Шахтар розгромив Маріуполь. Матчі 24-го туру чемпіонату України

У 24-му турі УПЛ Зоря на виїзді мінімально перемогла Верес (1:0).

Переможний гол за луганців на 51-й хвилині гри з пенальті забив Юрі.

У іншій грі Олександрія вдома зіграла внічию з Карпатами (1:1).

Нагадаємо, що напередодні Олімпік поступився Зірці (0:1).

Чемпіонат України

24-й тур

18 березня

Верес - Зоря 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 – 51, пенальті Юрі

Верес – Бандура, Сімінін, Лук'янчук, Приймак, Западня (Мягков, 80), Карасюк, Каленчук, Кожанов (Пепі, 66), Борзенко, Степанюк, Куліш (Жуліо Сезар, 71).

Зоря – Лунін, Чечер, Тимчик, Сваток, Громов, Харатін (Прийма, 58), Сілас, Караваєв (Гордієнко, 88), Чеберко, Юрі, Луньов (Фаупала, 46).

Попередження: Харатін (19), Лук'янчук (27), Чечер (28), Луньов (45), Карасюк (64), Каленчук (88).

Олександрія - Карпати 1:1 (0:0)

Голи: 1:0 - 70 Пономарь, 1:1 - 77 Швед

Олександрія – Паньків, Бацула, Пашаєв, Гітченко, Цуріков (Шастал, 80), Грицук, Бухал, Старенький (Протасов, 60), Полярус, Банада, Пономарь.

Карпати – Шевченко, Лобай, Нестеров, Мірошниченко, Вербний, Карраскаль, Ербес, Мякушко (Санчес, 75), Швед, Гуцуляк, Ді Франко (Голодюк, 83).

Попередження: Нестеров (39), Ербес (42), Лобай (66), Гітченко (90).

Шахтар - Маріуполь 3:0 (2:0, 1:0)

Голи: 1:0 – 26 Ісмаілі, 2:0 – 45 Марлос, 3:0 – 67 Фред.

Шахтар: П'ятов, Ракицький, Хочолава, Бутко, Ісмаілі, Алан Патрік, Степаненко (Дентіньо, 70), Марлос (Зубков, 82), Фред, Тайсон, Феррейра (Коваленко, 86)

Маріуполь: Худжамов, Білий (Білоконь, 88), Неплях, Демірі (Биков, 79), Тищенко, Насонов, Мішнєв, Яворський, Діденко (Авагимян, 68), Дава, Дедечко.

Попередження: Ракицький (68), Тищенко (88).

19:30 Динамо - Ворскла

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