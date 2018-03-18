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109 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]18.03.2018 20:00
ПСЖ здобув вольову перемогу над Ніццою. Матчі 30-го туру чемпіонату Франції
У 30-му турі чемпіонату Франції ПСЖ здобув вольову перемогу над Ніццою (2:1).
За парижан відзначилися Ді Марія (21) та Дані Алвес (82).
Єдиний гол у складі господарів забив Сен-Максімен (17).
Напередодні Ренн не залишив шансів Бордо.
Чемпіонат Франції
30-й тур
18 березня
Ніцца - ПСЖ 1:2 (1:1)
Голи: 1:0 - 17 Сен-Максімен, 1:1 - 21 Ді Марія, 1:2 - 82 Алвес.
C'est terminé ! Paris remporte ce #OGCNPSG 2 buts à 1 👏 pic.twitter.com/gOtj4zoXRV— Paris Saint-Germain (@PSG_inside) 18 березня 2018 р.
Метц – Нант 1:1 (1:1, 0:0)
Голи: 1:0 – 12 Ру, 1:1 – 23 Ронжьє
Сент-Етьєн – Генгам 2:0 (1:0, 1:0)
Голи: 1:0 – 29 Суботич, 2:0 – 79 Кабелла.
22:00 Марсель - Ліон
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