Результати / календар  |   Таблиці  |   RSS  |   Мобільна версія  |   Архів    
Знайти
Champion.com.ua /Футбол
ФутболБоксБаскетболХокейАвтоспортЧС-2018ТенісІнші види спорту Події Блоги
СПОРТИВНІ БАТЛИ
Тренер для Динамо: українець чи іноземець? | Кращий тренер: Гвардіола чи Моурінью? | Хто пройде далі: Шахтар чи Рома?
109 переглядів Версія для друку Коментарі  [    ]
18.03.2018  20:00

ПСЖ здобув вольову перемогу над Ніццою. Матчі 30-го туру чемпіонату Франції

 

У 30-му турі чемпіонату Франції ПСЖ здобув вольову перемогу над Ніццою (2:1).

За парижан відзначилися Ді Марія (21) та Дані Алвес (82).

Єдиний гол у складі господарів забив Сен-Максімен (17).

Напередодні Ренн не залишив шансів Бордо.

Чемпіонат Франції

30-й тур

18 березня

Ніцца - ПСЖ 1:2 (1:1)

Голи: 1:0 - 17 Сен-Максімен, 1:1 - 21 Ді Марія, 1:2 - 82 Алвес.

Метц – Нант 1:1 (1:1, 0:0)

Голи: 1:0 – 12 Ру, 1:1 – 23 Ронжьє

Сент-Етьєн – Генгам 2:0 (1:0, 1:0)

Голи: 1:0 – 29 Суботич, 2:0 – 79 Кабелла.

22:00 Марсель - Ліон

ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ





Читай також
Неймар вимагає від ПСЖ космічну зарплатню
Лідер Шахтаря потрапив на олівець до ПСЖ
Зірка у шоці: названо несподівану причину, чому Неймару не подобається у ПСЖ
Дубль Мбаппе приніс перемогу ПСЖ у матчі 31-го туру чемпіонату Франції
Стало відомо, чим закінчилася зустріч президента ПСЖ та Неймара
Останні публікації
08.03.2018 - Андрій Твердохліб
Інше

Неповторні українки, якими має пишатися вся країна. ФОТО. ВІДЕО

 
25.02.2018
Олімпіада

Результати виступів українців у Пхенчхані

 
22.02.2018
Футбол

Динамо - АЕК. Хроніка та онлайн матчу 1/16 фіналу Ліги Європи

 
Усі публікації
Новини
20:15
Хокей. Донбас виграв у Кременчука в першому матчі фіналу УХЛ
20:00
Футбол. ПСЖ здобув вольову перемогу над Ніццою. Матчі 30-го туру чемпіонату Франції
19:53
Футбол. Динамо не буде продовжувати контракт з двома нападниками
19:41
Футбол. Українець забив другий гол за хорватський клуб
19:31
Футбол. Мессі встановив чергове унікальне досягнення
19:23
Футбол. Барселона перемогла Атлетик. Матчі 29-го туру чемпіонату Іспанії
19:04
Футбол. Шахтар розгромив Маріуполь. Матчі 24-го туру чемпіонату України
18:45
Футбол. Ярмоленко близький до повернення в загальну групу
Усі новини


Архів розділу
 
Блоги
 
Інтерв'ю
 
Публікації
22.02.2018

Динамо - АЕК. Хроніка та онлайн матчу 1/16 фіналу Ліги Європи
Шахтар - Рома. Хроніка та онлайн матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів
АЕК - Динамо. Онлайн-трансляція матчу 1/16 фіналу Ліги Європи
 
Результати і календар подій  |  Таблиці
Футбол   |   Бокс   |   Баскетбол   |   Хокей   |   Автоспорт   |   ЧС-2018   |   Теніс

©2000-2018, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.

E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій
  
  
facebook.com
Тисніть Вподобайку та
читайте Champion.com.ua в Facebook
Спасибо, но больше не показывайте мне это окно!