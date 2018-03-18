Італійський клуб зацікавився нападником Шахтаря

Факундо Феррейра

Форвард Шахтаря Факундо Феррейра може перейти в Болонью влітку.

Про це повідомляє Tuttosport.

Італійський клуб готовий зробити пропозицію аргентинцеві.

Раніше повідомлялося про інтерес до футболіста від Сампдорії.

У Феррейри є італійський паспорт. Також інтерес до гравця і раніше проявляє Фіорентина, пише tribuna.com.