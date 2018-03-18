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174 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]18.03.2018 18:19
Колос обіграв Оболонь-Бровар. Інші матчі 23-го туру Першої ліги
18-го березня відбулося відразу чотири поєдинки 23-го туру Першої ліги.
Нагадаємо, напередодні Кремінь розписав мирову з Миколаєвом.
Чемпіонат України
Перша ліга
23 тур
18 березня
Нафтовик-Укрнафта - Геліос 0:1 (0:0, 0:1)
Гол: 0:1 – 51 Козлов.
Балкани - Десна 1:2 (1:1, 0:1)
Голи: 0:1 – 7 Волков, 1:1 – 45 Степанишин, 1:2 – 90 Арвеладзе
Жемчужина - Рух 0: 1 (0:0, 0:1)
Гол: 0:1 – 48, автогол Поспєлов
Оболонь-Бровар - Колос 2:4 (0:2, 2:2)
Голи: 0:1 – 25 Мілько, 0:2 – 34 Соломка, 1:2 – 54 Терехов, 2:2 – 61 Гуськов, 2:3 – 64 Соломка, 2:4 – 70 Ільїн
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
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