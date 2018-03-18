Результати / календар  |   Таблиці  |   RSS  |   Мобільна версія  |   Архів    
Знайти
Champion.com.ua /Футбол
ФутболБоксБаскетболХокейАвтоспортЧС-2018ТенісІнші види спорту Події Блоги
СПОРТИВНІ БАТЛИ
Тренер для Динамо: українець чи іноземець? | Кращий тренер: Гвардіола чи Моурінью? | Хто пройде далі: Шахтар чи Рома?
174 перегляди Версія для друку Коментарі  [    ]
18.03.2018  18:19

Колос обіграв Оболонь-Бровар. Інші матчі 23-го туру Першої ліги

 

18-го березня відбулося відразу чотири поєдинки 23-го туру Першої ліги.

Нагадаємо, напередодні Кремінь розписав мирову з Миколаєвом.

Чемпіонат України

Перша ліга

23 тур

18 березня

Нафтовик-Укрнафта - Геліос 0:1 (0:0, 0:1)

Гол: 0:1 – 51 Козлов.

Балкани - Десна 1:2 (1:1, 0:1)

Голи: 0:1 – 7 Волков, 1:1 – 45 Степанишин, 1:2 – 90 Арвеладзе

Жемчужина - Рух 0: 1 (0:0, 0:1)

Гол: 0:1 – 48, автогол Поспєлов

Оболонь-Бровар - Колос 2:4 (0:2, 2:2)

Голи: 0:1 – 25 Мілько, 0:2 – 34 Соломка, 1:2 – 54 Терехов, 2:2 – 61 Гуськов, 2:3 – 64 Соломка, 2:4 – 70 Ільїн

ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ





Читай також
Перша ліга. 16-й тур. Арсенал переміг Суми, Полтава програла Колосу. Інші матчі
Перша ліга. Суми програли Жемчужині у драматичному двобої. Інші матчі
Перша ліга. Гірник-Спорт програв Колосу, Авангард обіграв Волинь. Матчі 3-го туру
Перша ліга. Волинь не зуміла вдома обіграти Балкани. Інші матчі 2-го туру
Останні публікації
08.03.2018 - Андрій Твердохліб
Інше

Неповторні українки, якими має пишатися вся країна. ФОТО. ВІДЕО

 
25.02.2018
Олімпіада

Результати виступів українців у Пхенчхані

 
22.02.2018
Футбол

Динамо - АЕК. Хроніка та онлайн матчу 1/16 фіналу Ліги Європи

 
Усі публікації
Новини
20:15
Хокей. Донбас виграв у Кременчука в першому матчі фіналу УХЛ
20:00
Футбол. ПСЖ здобув вольову перемогу над Ніццою. Матчі 30-го туру чемпіонату Франції
19:53
Футбол. Динамо не буде продовжувати контракт з двома нападниками
19:41
Футбол. Українець забив другий гол за хорватський клуб
19:31
Футбол. Мессі встановив чергове унікальне досягнення
19:23
Футбол. Барселона перемогла Атлетик. Матчі 29-го туру чемпіонату Іспанії
19:04
Футбол. Шахтар розгромив Маріуполь. Матчі 24-го туру чемпіонату України
18:45
Футбол. Ярмоленко близький до повернення в загальну групу
Усі новини


Архів розділу
 
Блоги
 
Інтерв'ю
 
Публікації
22.02.2018

Динамо - АЕК. Хроніка та онлайн матчу 1/16 фіналу Ліги Європи
Шахтар - Рома. Хроніка та онлайн матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів
АЕК - Динамо. Онлайн-трансляція матчу 1/16 фіналу Ліги Європи
 
Результати і календар подій  |  Таблиці
Футбол   |   Бокс   |   Баскетбол   |   Хокей   |   Автоспорт   |   ЧС-2018   |   Теніс

©2000-2018, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.

E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій
  
  
facebook.com
Тисніть Вподобайку та
читайте Champion.com.ua в Facebook
Спасибо, но больше не показывайте мне это окно!