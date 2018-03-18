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463 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]18.03.2018 18:33
Воротар Зорі зацікавив провідний клуб Серії А
|Андрій Лунін / Команда №1
Воротар Зорі Андрій Лунін потрапив в сферу інтересів Ред Булла із Зальцбурга, а також провідного клубу з Серії А і двох середняків АПЛ.
За інформацією видання, Ред Булл вже вийшов на "Зорю" з конкретними цифрами.
Також повідомляється, що нещодавно в Італії пройшла зустріч української сторони і італійських скаутів одного провідного клубу Серії А з приводу Луніна.
Імовірною сумою трансферу воротаря називають 5 млн євро, пише "Команда №1".
Раніше повідомлялося, що Реал Сосьєдад більше не хоче підписувати Луніна.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
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Шеф-редактор: Дмитро Копій