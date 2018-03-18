Воротар Зорі зацікавив провідний клуб Серії А

Андрій Лунін / Команда №1

Воротар Зорі Андрій Лунін потрапив в сферу інтересів Ред Булла із Зальцбурга, а також провідного клубу з Серії А і двох середняків АПЛ.

За інформацією видання, Ред Булл вже вийшов на "Зорю" з конкретними цифрами.

Також повідомляється, що нещодавно в Італії пройшла зустріч української сторони і італійських скаутів одного провідного клубу Серії А з приводу Луніна.

Імовірною сумою трансферу воротаря називають 5 млн євро, пише "Команда №1".

Раніше повідомлялося, що Реал Сосьєдад більше не хоче підписувати Луніна.