Мессі встановив чергове унікальне досягнення

Ліонель Мессі

Нападник Барселони Ліонель Мессі забив гол в матчі 29-го туру чемпіонату Іспанії проти Атлетика, який став для нього 25-м у сезоні.

Таким чином, 30-річний аргентинець став першим футболістом, який забив 25 голів в 9 сезонах Ла Ліги поспіль.

Messi es el primer jugador que marca 25 goles como mínimo en 9 ligas (todas seguidas).



Jugadores que han marcado 25 goles como mínimo en más ligas de Primera:

9 Messi (todas seguidas)

8 Cristiano (todas seguidas y lleva 18 en esta Liga)

4 Hugo Sánchez (todas seguidas) — Pedro Martin (@pedritonumeros) 18 березня 2018 р.

Форвард Реала Кріштіану Роналду забивав 25 голів у 8 сезонах Лі Ліги і в цьому сезоні може повторити досягнення Мессі. У нього 18 голів.

Третім за цим показником іде колишній нападник Реала Уго Санчес, який забивав 25 голів в чотирьох сезонах Ла Ліги поспіль.

Раніше була інформація, що Мессі отримав чергове визнання.