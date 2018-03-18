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18.03.2018  19:31

Мессі встановив чергове унікальне досягнення

Ліонель Мессі

Нападник Барселони Ліонель Мессі забив гол в матчі 29-го туру чемпіонату Іспанії проти Атлетика, який став для нього 25-м у сезоні.

Таким чином, 30-річний аргентинець став першим футболістом, який забив 25 голів в 9 сезонах Ла Ліги поспіль.

Форвард Реала Кріштіану Роналду забивав 25 голів у 8 сезонах Лі Ліги і в цьому сезоні може повторити досягнення Мессі. У нього 18 голів.

Третім за цим показником іде колишній нападник Реала Уго Санчес, який забивав 25 голів в чотирьох сезонах Ла Ліги поспіль.

Раніше була інформація, що Мессі отримав чергове визнання.





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