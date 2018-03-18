Мессі встановив чергове унікальне досягнення
|Ліонель Мессі
Нападник Барселони Ліонель Мессі забив гол в матчі 29-го туру чемпіонату Іспанії проти Атлетика, який став для нього 25-м у сезоні.
Таким чином, 30-річний аргентинець став першим футболістом, який забив 25 голів в 9 сезонах Ла Ліги поспіль.
Messi es el primer jugador que marca 25 goles como mínimo en 9 ligas (todas seguidas).— Pedro Martin (@pedritonumeros) 18 березня 2018 р.
Jugadores que han marcado 25 goles como mínimo en más ligas de Primera:
9 Messi (todas seguidas)
8 Cristiano (todas seguidas y lleva 18 en esta Liga)
4 Hugo Sánchez (todas seguidas)
Форвард Реала Кріштіану Роналду забивав 25 голів у 8 сезонах Лі Ліги і в цьому сезоні може повторити досягнення Мессі. У нього 18 голів.
Третім за цим показником іде колишній нападник Реала Уго Санчес, який забивав 25 голів в чотирьох сезонах Ла Ліги поспіль.
Раніше була інформація, що Мессі отримав чергове визнання.
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