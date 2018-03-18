Українець забив другий гол за хорватський клуб

Дмитро Льопа

Український півзахисник Осієка Дмитро Льопа забив у матчі проти Хайдука.

Льопа вивів свою команду вперед на 38-й хвилині голом зі штрафного.

Це його другий гол в чемпіонаті Хорватії за 20 матчів.