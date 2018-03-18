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94 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]18.03.2018 19:41
Українець забив другий гол за хорватський клуб
|Дмитро Льопа
Український півзахисник Осієка Дмитро Льопа забив у матчі проти Хайдука.
Льопа вивів свою команду вперед на 38-й хвилині голом зі штрафного.
Osijek vodi golom Lope!!! ⚪️🔵— NK Osijek (@nkosijek) 18 березня 2018 р.
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Це його другий гол в чемпіонаті Хорватії за 20 матчів.
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