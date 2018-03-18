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96 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]18.03.2018 21:51
Мілевський віддав гольовий пас в Кубку Білорусі. ВІДЕО
|Артем Мілевський
Форвард Динамо Брест Артем Мілевський віддав гольову передачу в матчі-відповіді 1/4 фіналу Кубка Білорусі зі Слуцкому.
Мілевський зробив асист на 85-й хвилині, Динамо вийшло в півфінал, вигравши 2:1.
Раніше повідомлялося, що Мілевський виграв черговий трофей.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
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Шеф-редактор: Дмитро Копій