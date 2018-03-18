Ребров і Ріанчо відвідали матч Динамо - Ворскла

Екс-тренери Динамо Сергій Ребров і Рауль Ріанчо побували на матчі Динамо - Ворскла.

Про це повідомляє Динамомания.

Раніше була інформація, що Ігор Суркіс проводив переговори з Раулем Ріанчо.

Проте, пізніше Суркіс спростував інформацію про переговори.