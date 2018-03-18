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92 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]18.03.2018 22:41
Суркіс каже, що Мораес не підписував контракт з Шахтарем
|Ігор Суркіс
Жуніор Мораес не підписував попередній контракт з Шахтарем.
Про це розповів президент Динамо Ігор Суркіс в ефірі Профутболу.
"Про те, що Мораес перейшов в Шахтар, мені не відомо. Я з ним розмовляв, він сказав, що нічого не підписував", - сказав він.
"У пріоритеті у нього, якщо йому не запропонують хороший контракт в Китаї або Саудівській Аравії, наша пропозиція. Вважаю, що вона теж гідна. А якщо він вирішить перейти в Шахтар, так це теж його право", - підсумував Суркіс.
Раніше повідомлялося, що Динамо не буде продовжувати контракт з Мораесом.
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