Хацкевич: Хачеріді не відсторонений від першої команди

Олександр Хацкевич

Євген Хачеріді не відсторонений від першої команди Динамо.

Про це заявив наставник команди Олександр Хацкевич.

"Хачеріді не відсторонений від роботи з першою командою. Останні три дні він працював з тренером з фізичної підготовки, щоб краще підготуватися до майбутніх товариських матчів збірної України", - зазначив тренер.

"Ні функціональний, ні психологічний стан Хачеріді мене не влаштовує. Тому останнім часом він працював за індивідуальною програмою. Після матчів збірної подивимося. Але вимоги у мене до всіх однакові: хто працює, той і грає", - цитує тренера "Динамо" Киев от Шурика.

Раніше повідомлялося, що захисник 7 місяців не отримує зарплату в Динамо, а під час матчу з Лаціо футболіст відмовився виходити на заміну.