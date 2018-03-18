СПОРТИВНІ БАТЛИ
Тренер для Динамо: українець чи іноземець? | Кращий тренер: Гвардіола чи Моурінью? | Хто пройде далі: Шахтар чи Рома?
253 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]18.03.2018 23:19
Хацкевич: Хачеріді не відсторонений від першої команди
|Олександр Хацкевич
Євген Хачеріді не відсторонений від першої команди Динамо.
Про це заявив наставник команди Олександр Хацкевич.
"Хачеріді не відсторонений від роботи з першою командою. Останні три дні він працював з тренером з фізичної підготовки, щоб краще підготуватися до майбутніх товариських матчів збірної України", - зазначив тренер.
"Ні функціональний, ні психологічний стан Хачеріді мене не влаштовує. Тому останнім часом він працював за індивідуальною програмою. Після матчів збірної подивимося. Але вимоги у мене до всіх однакові: хто працює, той і грає", - цитує тренера "Динамо" Киев от Шурика.
Раніше повідомлялося, що захисник 7 місяців не отримує зарплату в Динамо, а під час матчу з Лаціо футболіст відмовився виходити на заміну.
Читай також
Останні публікації
08.03.2018 - Андрій Твердохліб
Інше
Інше
Неповторні українки, якими має пишатися вся країна. ФОТО. ВІДЕО
25.02.2018
Олімпіада
Олімпіада
Результати виступів українців у Пхенчхані
22.02.2018
Футбол
Футбол
Динамо - АЕК. Хроніка та онлайн матчу 1/16 фіналу Ліги Європи
0
©2000-2018, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій