Бернард розповів, чому він вирішив залишити Шахтар

Бернард

Бернард вирішив залишити Шахтар через рівнь чемпіонату України, який став значно нижчим за останні роки.

Про це Профутболу розповів сам футболіст.

"Останні роки в Шахтарі були непростими. Через травму плеча вирішив відправитися на операцію, адже важко переносив навантаження. Хочу швидко відновитися, але потрібен час. Думаю, мені потрібно близько чотирьох місяців. Коли закінчиться контракт з Шахтарем, хочу піти в інший клуб", - сказав півзахисник.

"Можливо, повернуся в Бразилію. Поки не знаю, де продовжу свою кар'єру. В Україні непросто грати адже не вистачає матчів рівня Ліги чемпіонів, а чемпіонат не такий сильний, як раніше, і він мене не влаштовує", - підсумував гравець.

Раніше була інформація, що Бернард може продовжити кар'єру в Іспанії.

Також повідомлялося, що Челсі цікавиться футболістом.