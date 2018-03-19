Бернард розповів, чому він вирішив залишити Шахтар
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Бернард вирішив залишити Шахтар через рівнь чемпіонату України, який став значно нижчим за останні роки.
Про це Профутболу розповів сам футболіст.
"Останні роки в Шахтарі були непростими. Через травму плеча вирішив відправитися на операцію, адже важко переносив навантаження. Хочу швидко відновитися, але потрібен час. Думаю, мені потрібно близько чотирьох місяців. Коли закінчиться контракт з Шахтарем, хочу піти в інший клуб", - сказав півзахисник.
"Можливо, повернуся в Бразилію. Поки не знаю, де продовжу свою кар'єру. В Україні непросто грати адже не вистачає матчів рівня Ліги чемпіонів, а чемпіонат не такий сильний, як раніше, і він мене не влаштовує", - підсумував гравець.
Раніше була інформація, що Бернард може продовжити кар'єру в Іспанії.
Також повідомлялося, що Челсі цікавиться футболістом.
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