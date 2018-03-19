Півзахисник збірної України не хоче грати за Динамо і Шахтар

Руслан Малиновський

Півзахисник Генка Руслан Малиновський не хоче виступати в УПЛ, а хотів би грати в топ-чемпіонаті.

Про це він заявив у ефірі Профутболу.

"Шахтар і Динамо? Приємно, коли такі клуби цікавляться, але хотілося б грати в Європі, в якомусь топ-чемпіонаті. Для мене завжди прикладом була АПЛ", - зазначив гравець.

Раніше була інформація, що Малиновський разом з Генком не зміг здобути свій перший титул.