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2052 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]19.03.2018 09:26
Півзахисник збірної України не хоче грати за Динамо і Шахтар
|Руслан Малиновський
Півзахисник Генка Руслан Малиновський не хоче виступати в УПЛ, а хотів би грати в топ-чемпіонаті.
Про це він заявив у ефірі Профутболу.
"Шахтар і Динамо? Приємно, коли такі клуби цікавляться, але хотілося б грати в Європі, в якомусь топ-чемпіонаті. Для мене завжди прикладом була АПЛ", - зазначив гравець.
Раніше була інформація, що Малиновський разом з Генком не зміг здобути свій перший титул.
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Шеф-редактор: Дмитро Копій