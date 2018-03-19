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279 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]19.03.2018 09:36
У Чернігові виник скандал навколо платежу солідарності за трансфер Ярмоленка
|Андрій Ярмоленко
Дитячо-юнацька спортивна школа Юність у Чернігові, яка виховала Андрія Ярмоленка, у зв’язку з досягненнями свого вихованця повинна отримати так званий "платіж солідарності" від FIFA - досить серйозну суму, 5 відсотків від суми продажу гравця в Дортмунд.
Як тільки платіж було отримано, почались кадрові зміни та незрозумілі ситуації. Новим директором ДЮСШ став голова обласної федерації футболу Геннадій Прокопович, а колишнього директора, що обіймав посаду 28 років, понизили до заступника.
Раніше була інформація, що Ярмоленко близький до повернення в загальну групу.
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Шеф-редактор: Дмитро Копій