У Чернігові виник скандал навколо платежу солідарності за трансфер Ярмоленка

Андрій Ярмоленко

Дитячо-юнацька спортивна школа Юність у Чернігові, яка виховала Андрія Ярмоленка, у зв’язку з досягненнями свого вихованця повинна отримати так званий "платіж солідарності" від FIFA - досить серйозну суму, 5 відсотків від суми продажу гравця в Дортмунд.

Як тільки платіж було отримано, почались кадрові зміни та незрозумілі ситуації. Новим директором ДЮСШ став голова обласної федерації футболу Геннадій Прокопович, а колишнього директора, що обіймав посаду 28 років, понизили до заступника.

Раніше була інформація, що Ярмоленко близький до повернення в загальну групу.